Названы смертельные осложнения гриппа

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, что инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az .

"Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течение дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", - рассказала иммунолог.

Она добавила, что организму нужно помочь защититься от подобных последствий - необходимо сделать прививку.