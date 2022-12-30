Офтальмологи выяснили, что астигматизм передается по наследству

Астигматизм у родителей может повысить вероятность возникновения астигматизма у детей, выяснили офтальмологи из Китайского университета Гонконга. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астигматизм - это дефект зрения, при котором человек видит нечеткую картинку (она как бы раздваивается), а его глаза быстро утомляются, что приводит к головным болям.

Команда исследователей изучили данные почти 6000 семей, которые участвовали в Гонконгском исследовании детского зрения. После анализа ученые обнаружили, что патология свыше 1 диоптрии у обоих родителей была связана с большей вероятностью рефракционного астигматизма и астигматизма роговицы у ребенка. Если астигматизм превышал 2 диоптрии, то риск увеличивался еще больше.

По словам ученых, дети, родители которых страдают астигматизмом, должны проходить раннее обследование глаз для своевременного выявления дефекта.