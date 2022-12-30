Найдена связь между храпом и нарушением зрения

Ученые из Сычуаньского университета выяснили, что храп и бессонница могут повредить зрительный нерв, вызвав глаукому и ухудшение зрения. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно возникновение глаукомы вызывается повышенным внутриглазным давлением, которое со временем может повредить зрительный нерв. Глаукома является основной причиной слепоты, особенно среди пожилых людей.

Ученые использовали данные 409 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка. Продолжительность сна определялась как нормальная (от 7 до менее 9 часов в день), недостаточная или слишком длительная.

За средний период наблюдения (около 10,5 лет) было выявлено 8690 случаев глаукомы. Чаще всего она встречалась у мужчин. Другими факторами риска были гипертония, диабет и курение.

Недостаточный или избыточный сон повышали риск глаукомы на 8%, бессонница - на 12%, храп - на 4%, частая дневная сонливость - на 20%.

Это наблюдательное исследование, поэтому установить причину развития глаукомы невозможно, а результаты отражают только наличие корреляции. Авторы также отметили, что глаукома может сама по себе влиять на режим сна, а не наоборот. Тем не менее, ученые предполагают, что внутриглазное давление повышается, когда человек лежит, но его гормоны сна не работают должным образом. Результаты ученых могут улучшить скрининг глаукомы и ее терапию.