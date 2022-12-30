Жизнь в зеленом районе может смягчить симптомы Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что жизнь рядом с зелеными зонами, парками и водоемами может защитить взрослых от первоначальных госпитализаций из-за болезни Альцгеймера и Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезни Альцгеймера и Паркинсона являются наиболее распространенными нейродегенеративными заболеваниями и в настоящее время считаются неизлечимыми.

В исследовании приняли участие около 62 млн американцев, получающих страховку Medicare в возрасте 65 лет. Ученые использовали почтовые индексы пациентов, чтобы определить, в насколько зеленом районе живут участники.

В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что зеленые насаждения и водоемы могут защитить от госпитализаций по поводу болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции или болезни Паркинсона.

Авторы отметили ограничения исследования: некоторые госпитализации могли быть пропущены, так как они рассматривали только получателей Medicare. Кроме того, использовались только почтовые индексы, а не полные адреса, поэтому оценка "зелености" района могла быть некорректной.