Медики выяснили, как правильно тренировать обоняние после COVID

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что тренировка обоняния с помощью запахов в основном не эффективна, но у некоторых пациентов приводит к значительному восстановлению обоняния. Исследование опубликовано в JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рандомизированном исследовании приняли участие 275 пациентов со сниженным после COVID обонянием. Участникам давали понюхать четыре эфирных масла в течение 15 секунд с перерывом в 30 секунд. Одним пациентам давали только понюхать масло, а другим еще и показывали изображение соответствующего объекта - розы, ели, лимона и так далее. Последний подход ученые назвали бимодальным. Для сравнения использовалась группа контроля, не проходящая обонятельную тренировку.

Среднее изменение функции обоняния до и после вмешательства составило 11,6 балла, что не считалось клинически важным.

Тем не менее, самый высокий процент участников, у которых наблюдалось улучшение обоняния, был в группе бимодальной тренировки. О клинически значимом улучшении (намного лучше или несколько лучше) сообщили 19% участников из контрольной группы и 46% участников, получавших бимодальную тренировку. Исследование показало необходимость дальнейшего изучения бимодальных тренировок.