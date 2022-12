Назван фактор, помогающий сохранить хорошую память в старости

Старики, которые владели домашним животным более пяти лет, имели более высокие когнитивные показатели, чем пожилые люди без питомцев, выяснили нейробиологи из Мичиганского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Aging and Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наличие домашнего питомца - это один из аспектов образа жизни, который влияет на здоровье посредством эмоциональной поддержки и снижения стресса. Команда решила узнать, существует ли связь между владением домашним животным и показателями когнитивного здоровья среди пожилых.

Ученые проанализировали данные исследования Health and Retirement study, которое содержало информацию о 20 тыс. участниках, включая наличие животного и когнитивные способности. Опросы проходили каждые два года, начиная с 2012 по 2016 год. Результаты показали, что 47% участников сообщили о наличии домашнего животного в 2012 году. На тот момент 19% владели домашним животным от 1 года до 5 лет, а 28% - более 5 лет.

"Мы обнаружили, что среди людей в возрасте 65 лет и старше демонстрировали лучшие когнитивные показатели те, кто владел животными более пяти лет, по сравнению с теми, у кого их не было или были, но менее пяти лет. Однако различий в когнитивных показателях между этими группами не было обнаружено, когда рассматривались участники моложе 65 лет", - отметили ученые.

Постоянное владение домашним животным было связано с более высокими показателями немедленного и отсроченного запоминания слов.