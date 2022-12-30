Психолог оценила влияние игрушек «Хагги Вагги» на детскую психику

Базовая психологическая причина повышенного интереса детей ко всему страшному заключается в вытесненном неосознанном страхе перед темой смерти. Об этом 30 декабря рассказала "Известиям" психолог онлайн-платформы Грань.рф. Анастасия Корнеева, передает Day.Az.

Так она объяснила популярность детских игрушек "Хагги Вагги", которых многие считают пугающими.

"То, что современные родители очень включены в вопрос влияния чего-то на детскую психику - прекрасно. Но родительская забота и ответственность замечательны до тех пор, пока не перерастают в тревожность. И озабоченность "страшными и странными" увлечениями собственных чад - чаще всего лишь отголоски родительских страхов", - пояснила специалист.

Она отметила, что "страшные" образы в детском контенте возникли не сегодня, и эта история не про конкретных "Хагги Вагги".

"Вспомните тех же самых кукол-монстров, мультики про чудищ и вампиров и так далее. А уж если мы погрузимся в содержание оригиналов старых детских сказок, ставших классикой... Вывод: задолго до "Хагги Вагги" были такие вот страшилки для детской аудитории, и похлеще", - указала Корнеева.

По ее словам, интерес детей к подобным игрушкам объясняется желанием познавать мир. И чем более табуирована тема, тем больше "исследовательской страсти" она вызывает.

"А какие темы у нас самые табуированные? Секс и смерть. Взрослые замалчивают всеми силами эти вопросы. И ореол загадочности и невербального напряжения вокруг них делают свое дело. Если коротко, то базовая психологическая причина повышенного интереса детей ко всему страшному - вытесненный неосознанный страх перед темой смерти", - пояснила эксперт.

Как отметила психолог, если у ребенка нет явного интереса к модным игрушкам, родителям не стоит самостоятельно проявлять инициативу, руководствуясь востребованностью этой продукции среди детей. Но и препятствовать в случае появления такого желания тоже не рекомендуется.

"Почему все-таки "Хагги Вагги"? Они неидеальные и этим привлекают. Страшные, но милые. Безобразные, но при этом заслуживающие внимания и любви. Их существование как бы говорит "А если я буду такой, несовершенный, меня будут любить?". Это явление - завуалированная потребность в признании, желание иметь право быть собой. Право быть и быть любимым вот так, со всеми недостатками. В этом смысле те же самые "Барби" с отточенной красотой и идеальностью куда вреднее и разрушительнее для детской психики", - подчеркнула Корнеева.

Устойчивость детской психики напрямую зависит от обстановки дома - от безопасной атмосферы и степени близости со взрослыми. И если родители обеспечивают это, то никакие игрушки не страшны, резюмировала эксперт.