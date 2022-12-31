Врач рассказала, как новогодние каникулы могут улучшить состояние мозга

Зимние каникулы, проведенные на свежем воздухе, позволят улучшить кровоснабжение мозга за счет более активного кислородного питания нервных клеток. Такой отдых также поможет мозгу укрепить существующие нейронные связи и создать новые, повышая эффективность своей работы, сообщила ТАСС эксперт Инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет", кандидат психологических наук, психофизиолог Ксения Кунникова, передает Day.Az.

Она отметила, что новогодние праздники часто сопровождаются дисбалансом режима сна, обилием еды и алкоголя, что негативно влияет и на здоровье, в том числе на работу мозга человека. Лучшее решение для праздничной недели - это выезды на природу, прогулки на свежем воздухе и зимние виды спорта (коньки, лыжи и др.), считает эксперт.

"Это очень полезно с двух точек зрения. Во-первых, во время умеренной физической активности улучшается кровообращение мозга, нервные клетки потребляют больше кислорода, что способствует их сохранности и развитию новых связей между нейронами. Во-вторых, отдых на природе и новые впечатления создают так называемые "ресурсные воспоминания", которые после возвращения к ежедневной рутине помогают нам оставаться в благоприятном психологическом состоянии", - сказала Кунникова.

Врач также указала на то, что сама подготовка к Новому году выступает для человека дополнительным стрессом, вызванным необходимостью поиска подарков, заготовки продуктов и закрытия текущих рабочих вопросов. Поэтому после первого января людям лучше перейти в эмоциональный "режим энергосбережения".

"Одно из важнейших условий для перезагрузки - это забота о себе и своем психологическом комфорте. Если для вас важно какое-то время побыть в тишине, наедине с самим собой или только с самыми близкими людьми, то не отказывайте себе в этом. Также старайтесь распределять все дела и обязанности по дому и подготовке к празднику между членами семьи, чтобы избежать перенапряжения", - заключила собеседница агентства.