США атакует новый вариант COVID

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США быстро распространяется новый омикрон-вариант. Данные показывают, что на штамм, известный как XBB.1.5, приходится около 41 процента подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

"Мы прогнозируем, что это будет доминирующий вариант в северо-восточном регионе страны и он будет увеличиваться во всех американских штатах", - сообщила CBS News доктор Барбара Махон, директор отдела CDC по COVID-19 и другим респираторным вирусам. Однако, несмотря на его быстрое распространение, пока есть мало признаков того, что XBB.1.5 вызывает более тяжелое заболевание или представляет большую опасность для инфицированных по сравнению с предыдущими штаммами, добавила Махон.

В CDC отметили, что мутация набрала значительную силу за последнюю неделю. Семь дней назад на новый штамм приходился 21 процент заболеваний. Впервые о нем сообщили в середине ноября, и теперь он обогнал варианты BQ.1 и BQ.1.1, которые преобладали в Америке осенью, уточняет The New York Post.

Агентство здравоохранения сообщило, что XBB.1.5, родственник штамма XBB, в основном зарегистрирован в северо-восточной части США. Более 70 процентов случаев заражения COVID-19, которые зафиксированы в Нью-Йорке и штате Мэн, в настоящее время относятся к категории XBB.1.5. Эксперты предупреждают, что вариант XBB.1.5 может создать проблемы в разгар туристического сезона.

По словам Эндрю Пекоша, вирусолога из университета Джона Хопкинса, XBB.1.5, по-видимому, очень уклончив от иммунитета, потому что у него есть дополнительная мутация, которая заставляет его лучше связываться с клетками.

"Этот штамм может прочно связываться с клетками, чтобы более эффективно проникать внутрь, и это может помочь ему немного эффективнее заражать людей", - сказал Пекош в интервью CNBC.

Врачи призывают американцев к осторожности, поскольку в последние недели в США увеличилось число госпитализаций с COVID-19, после того как страна только что отпраздновала День Благодарения и Рождество. Во второй половине декабря количество госпитализаций в США выросло на 3,6 процента. Тем не менее, ожидается, что число госпитализаций с COVID-19 не достигнет уровня прошлой зимы. За последнюю неделю 2022 года от вируса умерли 2530 американцев по сравнению с 17 048 за тот же период прошлого года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм XBB.1.5 был обнаружен как минимум в 70 других странах.