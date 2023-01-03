Иммунолог об опасности гриппа в ближайшем будущем

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году", - рассказал иммунолог.

Он подчеркнул, что даже при пандемической форме грипп не будет протекать тяжелее коронавируса.