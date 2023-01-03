Названы самые вредные сладости для детей

Врач-педиатр Елена Игринева рассказала, сколько сладкого можно ребенку, и перечислила самые вредные сладости для детей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Худшими сладостями Игринева назвала леденцы, ириски и жевательные конфеты. По словам врача, они медленно растворяются и прилипают к зубам, что может привести к разрушению эмали и развитию кариеса.

Такие сладости стоит заменить полезными аналогами, изготовленными из натурального плодово-ягодного сырья, отметила педиатр. К таким относятся мармелад, зефир, пастила.

Специалист предупредила, что если ребенок съест много сладкого, у него может развиться аллергическая реакция. По словам Игриневой, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы.

При этом, детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом необходимо исключить или ограничить употребление сладкого по согласованию с лечащим врачом. Сладости рекомендуется заменять ягодами, овощами, фруктами, орехами и молочными продуктами - натуральным йогуртом или творогом, посоветовала врач.