Врач рассказал о пользе лепки снеговиков

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о пользе от лепки снеговиков, во время которой сжигаются калории и тренируются мышцы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, на то, чтобы слепить одного снеговика, потребуется около 300 калорий, при этом будут задействованы мышцы спины и рук.

"Эти забавы даже запечатлены на многих полотнах известных художников разных времен. Они повсеместно появляются во всех дворах и на детских площадках, как только выпадает достаточно снега. Снеговик или снежную бабу можно даже назвать символом русской зимы", - подчеркнул Тяжельников.

Как добавил специалист, чем больше будет слеплено снеговиков, тем больше сожжется калорий.

"Для любителей коньков в Москве много обустроенных катков, где можно не только потренировать мышцы, но и получить много позитивных эмоций от атмосферы", - обратил внимание Тяжельников.