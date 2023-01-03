Иммунолог допустил появление пандемии гриппа в 2024 году

Осенью 2024 года у вируса гриппа может появиться новая пандемическая форма. Об этом сообщил URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2019 и 2020 годах", - заявил специалист.

При этом Крючков отметил, что новый подвид гриппа вряд ли будет опаснее, чем коронавирус. По его прогнозу, по смертности коронавирус продолжит занимать лидирующую позицию. Однако грипп может оказаться на втором месте.

Кроме того, иммунолог не исключил появления к осени 2023 года более заразной мутации COVID-19 и новой волны заболеваемости.