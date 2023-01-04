Врач рассказала об опасности гриппа во время беременности

Терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова в разговоре с URA.RU предупредила об опасности, которая может возникнуть, если женщина заболеет гриппом во время беременности, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что вирус для будущего ребенка особенно опасен на ранних сроках. Потому что в первые месяцы происходит формирование внутренних органов, как следствие возрастает риск врожденных пороков.

"В третьем триместре риски осложнений беременности есть, но они меньше и возникают реже, чем на ранних сроках. Может произойти инфицирование плаценты, что приведет к плацентарной недостаточности и преждевременным родам", - отметила врач.

Она указала, что беременные находятся в группе риска осложненного течения свиного гриппа. По ее словам, важно обратиться к врачу уже при первых симптомах заболевания, чтобы он назначил антивирусные препараты.

Константинова добавила, что также важна профилактика: необходимо пройти вакцинацию, избегать контактов с заболевшими людьми, часто мыть руки.