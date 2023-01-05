Врач рассказала, что нельзя делать при боли в животе

Не стоит использовать народные средства для устранения боли живота, вздутия, чувства распирания желудка, заявила в беседе с "Газетой.Ru" врач-гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова, передает Day.Az.

Врач отметила, что народная медицина часто предлагает что-нибудь съесть от боли, например, огурец, яблоко, лимон и т.д. "Желудок и так растянут большим объемом съеденной пищи, поэтому эти советы бесполезны. Наоборот, нужно постараться разгрузить желудок, улучшить моторику и помочь пище поступлению в кишечник", - объяснила гастроэнтеролог.

Врач посоветовала, если позволяет самочувствие, прогуляться неспешным шагом. На следующий день после переедания питаться легкой пищей, не допускать длительных перерывов между приемами еды и пить достаточное количество жидкости, 1,5 - 2 литра в день.

По словам специалиста, при переедании ни в коем случае нельзя прикладывать к больному животу горячую грелку. "Это может не только усугубить ситуацию, но и привести к поражению желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря", - объяснила врач. Также Зотова предостерегла от приема лекарств из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС): они могут вызвать токсический эффект на слизистую оболочку желудка.

В целом гастроэнтеролог рекомендует не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной помощью, особенно, когда речь идет о выраженном болевом синдроме, тошноте и рвоте. "Такие клинические проявления могут говорить о панкреатите (воспалении поджелудочной железы), заболевании, при котором назначаются ферментные препараты для переваривания пищи и прокинетики для нормализации тонуса желудка", - объяснила гастроэнтеролог.