Определено безопасное для здоровья ребенка количество сладкого

Безопасное для здоровья ребенка количество сладкого определила врач-педиатр Елена Игринева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключить сахар из питания детей до двух лет. Для трехлетних детей суточная норма не должна превышать 15 граммов, а в возрасте четырех - шести лет - 20. На языке продуктов это выглядит так: примерно 20 граммов сахарозы содержится в пяти леденцах, четырех кусочках шоколада, небольшом батончике или в одном творожном глазированном сырке", - сказала специалист.

Таким образом, по словам Игриневой, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы.

Полезными сладостями считаются только мармелад, зефир и пастила, если приготовлены из натурального плодово-ягодного сырья. Тогда как к разряду самых вредных педиатр отнесла леденцы, ириски и жевательные конфеты, поскольку они могут привести к развитию кариеса.