https://news.day.az/medicine/1525462.html Врач заявил о вреде поездок в жаркие страны зимой
Врач заявил о вреде поездок в жаркие страны зимой
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что зимой резкая смена климата может нанести вред здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в таких условиях происходит перестройка иммунитета и акклиматизация, что может быть опасно для организма, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
Также не стоит слишком увлекаться экзотическими блюдами, так как это может вызвать ухудшение самочувствия, советует врач.
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