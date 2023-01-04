Врач заявил о вреде поездок в жаркие страны зимой

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что зимой резкая смена климата может нанести вред здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в таких условиях происходит перестройка иммунитета и акклиматизация, что может быть опасно для организма, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Также не стоит слишком увлекаться экзотическими блюдами, так как это может вызвать ухудшение самочувствия, советует врач.