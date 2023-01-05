Целлюлит защищает от целого ряда болезней

Исследователи не рекомендуют намеренно набирать вес, но сообщают, что объем в бедрах помогает предотвращать инсульты и деменцию, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Отличие мужского и женского тела не так категоричны, как кажется на первый взгляд. В большинстве своем мы имеем одинаковый набор органов, но форма сильно отличается в зависимости от процентного содержания жира. У некоторых - широкие берда, у других основное скопление жира - на животе или в ногах. У кого-то есть целлюлит, а у кого-то полные руки. Но порой лишний вес может быть полезен для вашего здоровья.

Итоги исследования резко контрастируют с превалирующим мнением о том, что избыток жира связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, инсульта и ишемической болезни сердца.

Эксперты из Джорджии (США) считают, что женщины, у которых основное накопление жира идет вокруг бедер и ягодиц - лучше защищены от инсульта и деменции. В исследовании ученые обнаружили, что подкожный жир, вызывающий целлюлит, обеспечивает защиту от заболеваний, связанных с воспалительными процессами.

Испытания проводились на мышах. Выяснилось, что самки мышей с высоким процентом подкожного жира имеют более низкий уровень воспаления в мозге, чем самцы. При этом, когда самкам делали липосакцию (удаление жира), уровень воспаления возрастал.

Пока что ученые не уверены в механизмах такой защиты. Предыдущие исследования связывали его с половым гормоном эстрогеном, который имеет противовоспалительные свойства.

Важно понимать, что исследование не предполагает намеренного набора веса, так как ожирение несет за собой риск возникновения других хронических заболеваний. Однако есть повод расслабиться, смотря на свое отражение в зеркале.