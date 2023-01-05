Врач развеял миф о связи сладостей и диабета

Президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров 5 января развеял миф о том, что обильное употребление сладкого вызывает диабет, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Однако он отметил, что риск сахарного диабета значительно возрастает у людей с избыточной массой тела и ожирением.

"Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако, если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно так же будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом", - сказал Майоров.

Как уточнил врач, если худой человек будет употреблять много сахара, то у него ровно такие же шансы заболеть диабетом, как и у тех, кто питается правильно.

Майоров объяснил, что диабет бывает двух типов. Первый является генетическим, а второй связан с образом жизни. По словам специалиста, именно вторым типом болеют 97% диабетиков.

В целях профилактики развития диабета рекомендуется снижение массы тела, что подразумевает правильное питание и умеренную физическую активность, подчеркнул Майоров.