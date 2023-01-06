https://news.day.az/medicine/1525914.html Названы симптомы гриппа B
Названы симптомы гриппа B
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что осиплость и изменение голоса - характерные симптомы гриппа B, передает Day.Az.
"Грипп В бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть", - отметил специалист.
Также он сообщил, что симптомы гриппа B схожи с другими респираторными заболеваниями: воспалительный процесс начинается в носоглотке, затем переходит в бронхи и легкие.
Гинцбург подчеркнул, что важно не дотянуть ситуацию до развития бактериальной инфекции, которая может привести к дыхательной недостаточности.
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