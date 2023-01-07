Перечислены требующие срочного обращения к стоматологу признаки

Требующие срочного обращения к стоматологу признаки перечислил "Мосленте" основатель центра протезирования зубов "КИСС", главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, проблемы с зубами многие замечают не сразу, и даже видимые симптомы болезни не всегда правильно считываются, передает Day.Az.

"Например, многие пациенты, приходя на консультацию к стоматологу, говорят о кровоточивости десен. Но заявляют об этой проблеме как о чем-то несущественном. Но важно понимать, что десна - фундамент срока службы зуба. Если во время чистки она кровоточит, это признак заболевания, поэтому необходимо срочно обратиться к врачу-пародонтологу", - сказал Отхозория.

Причиной для обращения к стоматологу является и застревание пищи в одном месте. Врач отметил, если крупные частицы пищи можно достать, то мелкие будут оставаться и провоцировать появление пародонтального кармана (полости между десной и зубом). Это, в свою очередь, чревато заболеваниями десен.

Кроме того, любые потемнения и визуальные изменения зуба свидетельствуют о кариесе и даже более глубоком поражении, а повышенная чувствительность зубов может быть следствием деминерализации эмали. Но чаще последний признак, как сообщил стоматолог, указывает на оголение шейки зуба, что требует вмешательства специалиста.

"Внимание к этим симптомам поможет сохранить здоровье зубов", - заключил Отхозория.