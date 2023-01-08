Врач рассказал, о какой болезни говорят холодные руки

Холодные кисти рук могут свидетельствовать о высокой чувствительности к перепадам температур, но в некоторых случаях постоянно мерзнущие пальцы также указывают на развитие более серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего на холодные руки жалуются женщины, если пальцы мерзнут при малейшем снижении температуры, то в этом нет ничего страшного. Стоит бить тревогу, если конечности начинают внезапно терять чувствительность и мерзнут неравномерно.

"Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки - нормального цвета, и температура у нее обычная. Как правило, такое резкое замерзание сопровождается болевыми ощущениями, то есть человеку реально больно, потому что происходит спазм сосудов, за которым, как правило, стоит ревматическое заболевание", - предупредил врач.

Если мерзнет только одна рука, то это тоже веский повод для обращения за консультацией к ревматологу или неврологу, этот признак может указывать на проблемы с сосудами.