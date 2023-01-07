Врач объяснила, чем опасна накипь в чайнике

Регулярное употребление воды из чайника, в котором образовалась накипь, приведет к проблемам с почками, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если долго не очищать чайник от накипи, то частицы минеральных отложений будут попадать в питьевую кипяченую воду, соли кальция и магния из накипи создадут дополнительную нагрузку на мочевыделительную систему.

"Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках", - предупредила врач.

Если у человека уже имеются заболевания почек, то вода с накипью может усугубить состояние. Диетолог рекомендует периодически очищать чайник с помощью лимонной кислоты или уксусной эссенции.