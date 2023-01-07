Новый субвариант коронавируса "кракен" обнаружен в ЮАР

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, известный также как "кракен" и обладающий очень высокой степенью распространения, обнаружен в ЮАР. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу местная радиостанция SABC.

"Кракен" выявили в исследовательском центре Стелленбошского университета на западе ЮАР в пробах, взятых 27 декабря, отмечает она.

Однако медицинские власти ЮАР пока не проявляют повышенного беспокойства. "На текущий день в стране не произошло увеличения случаев госпитализации в связи с новым субвариантом омикрон-штамма, нет и роста количества смертей от ковида, - заявил один из ведущих вирусологов ЮАР, директор центра по борьбе с эпидемиями Тулио де Оливейра. - Я не ожидаю большого количества госпитализированных в ЮАР в связи с XBB.1.5 по причине высокого коллективного иммунитета населения, приобретенного во время предыдущих волн различных вариантов омикрона".

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 впервые обнаружили минувшей осенью в Нью-Йорке на восточном побережье США. Он выявлен на территории 28 стран мира. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что "кракен" является наиболее заразным подвариантом коронавируса, обнаруженным до сих пор во время пандемии. При этом, согласно выводам ВОЗ, пока нет признаков того, что XBB.1.5 вызывает особо тяжелые формы заболевания.