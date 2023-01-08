Медицина вступает в "эру дорогих лекарств" стоимостью в миллионы доллары

В мире начинается эра дорогих лекарственных препаратов, цены на которые исчисляются миллионами долларов, сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С августа американские и европейские регуляторы одобрили четыре новых препарата, которые лечат редкие генетические заболевания за один курс и стоят не менее $2 млн, поясняет издание. Так, цена на лекарство для борьбы с гемофилией B Hemgenix компании CSL достигла рекордных $3,5 млн. Препарат Skysona компании Bluebird для лечения редкого неврологического заболевания у детей стоит $3 млн, а производимое этой же компанией лекарство Zynteglo против наследственного заболевания крови стоит $2,8 млн. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, количество подобных препаратов на медицинском рынке продолжит расти, и уже в 2024 году могут быть представлены около 30 новых методов генной терапии.

"Это инновационный грузовой состав, который направляется к негибкой страховой системе", - считает глава базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) Института клинико-экономических исследований Стивен Пирсон. "Плательщики не в состоянии сказать "нет", потому что у пациентов не будет другого варианта", - добавил он.

Большинство лекарств в списке "многомиллионных препаратов" относятся к генной терапии, пишет газета. Их производители убеждены, что такое лечение способно либо полностью вылечить пациентов с редкими генетическими заболеваниями, либо на долгое время гарантировать улучшение здоровья. Кроме того, разработчики отмечают, что некоторые новые лекарства позволят сэкономить средства в долгосрочной перспективе, так как избавят пациентов от необходимости пользоваться устаревшими методами лечения на протяжении всей жизни.

Страховщики при этом заявляют о своей неготовности к разовым крупным выплатам, указывает издание. Они полагают, что внедрение дорогих инструментов генной терапии и рост расходов на здравоохранение может привести к повышению страховых взносов, прежде чем можно будет говорить о какой-либо финансовой экономии.

Ранее самым дорогим лекарством в мире считалось Zolgensma швейцарской компании Novartis. Для лечения спинальной мышечной атрофии у ребенка достаточно одного укола стоимостью $2,1 млн.