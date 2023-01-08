https://news.day.az/medicine/1526510.html Врач рассказал, при какой температуре нельзя пить жаропонижающие
Врач рассказал, при какой температуре нельзя пить жаропонижающие
Если повышенная температура не превышает 38 градусов, то следует отказаться от жаропонижающих препаратов, заявил газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт Виктор Лишин, передает Day.Az.
Он пояснил, что при гриппе и простуде повышенная температура помогает бороться с инфекцией, поэтому постоянный прием жаропонижающих затягивает лечение. Но в то же время у этого механизма есть ограничения.
"После 38 градусов такой способ неэффективен, потому что организму трудно справиться с болезнью своими силами, ему требуется помощь", - сказал врач.
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