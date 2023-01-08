Врач рассказал, при какой температуре нельзя пить жаропонижающие

Если повышенная температура не превышает 38 градусов, то следует отказаться от жаропонижающих препаратов, заявил газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт Виктор Лишин, передает Day.Az.

Он пояснил, что при гриппе и простуде повышенная температура помогает бороться с инфекцией, поэтому постоянный прием жаропонижающих затягивает лечение. Но в то же время у этого механизма есть ограничения.

"После 38 градусов такой способ неэффективен, потому что организму трудно справиться с болезнью своими силами, ему требуется помощь", - сказал врач.