Мозг взрослых людей оказался «детским»

Международная группа ученых из Италии, Австралии и США раскрыла, что мозг людей, даже взрослых, обладает уникальными детскими чертами, что отличает Homo sapiens от других приматов. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution, у людей наблюдается высокая интеграция между различными зонами коры головного мозга, которая, в отличие от других видов, сохраняется в зрелом возрасте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали эволюцию формы мозга у приматов, измеряя эндокран - рельеф на внутренней стороне черепной коробки, который отображает рисунок крупных борозд и извилин коры, а также местоположение крупных сосудов. Антропологи изучили 400 эндокранов, включая 148 от ныне существующих видов приматов и шесть от вымерших, чтобы выяснить, действительно ли у H.sapiens различные зоны головного мозга развиваются в тесной корреляции друг с другом, и уникально ли это для современных людей.

Механизмы, лежащие в основе изменения формы мозга в ходе эволюции человека, до сих пор остаются плохо изученными. Долгое время предполагалось, что различные зоны коры головного мозга эволюционировали независимо друг от друга, что позволило им развить уникальные функциональные характеристики. Однако недавние исследования продемонстрировали, что тесная взаимосвязь между областями коры необходима для развития высокоспециализированных функций головного мозга.

Оказалось, что у людей современного анатомического типа действительно существует сильная корреляция в изменчивости между областями коры, которая сохраняется во взрослом возрасте, и то же самое было характерно для неандертальцев. У больших человекообразных обезьян такие корреляции наблюдаются только у молодых, незрелых особей. Кроме того, и у H.sapiens, и у H.neanderthalensis эволюция мозга шла явно более высокими темпами, и естественный отбор способствовал высокой интеграции областей коры у обоих видов.

Выводы ученых остались неизменными, даже когда они исключили из рассмотрения вымерших приматов и учли различия в аллометрии - неравномерном росте частей тела, которое влияет на развитие соответствующих зон мозга. Таким образом, высокая степень ковариации зон мозга, возможно, играла решающую роль в эволюции уникальных когнитивных способностей и сложного поведения как у неандертальцев, так и у современного человека.