Врач рассказал, как правильно восстановить режим после праздников

После новогодних праздников у многих людей нарушается режим сна и питания, из-за чего сложно вернуться в рабочий режим. О том, как безболезненно вернуться на работу, "Газете.Ru" рассказал Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва", передает Day.Az.

По словам эксперта, возврат к рабочему режиму требует периода адаптации, особенно если человек отдыхал далеко от места постоянного проживания и работы.

"У всех этот период разный. В целом здоровый человек за 1-3 дня легко адаптируется к изменившемуся ритму жизни. В идеале к выходу на работу также следует готовиться, например, за 3 дня до работы уже начать жить в том графике, в котором будет проходить повседневная деятельность после завершения каникул", - отметил он.

Восстановить режим питания в свою очередь поможет отказ от "легких" углеводов. Кроме того, занятия физкультурой, зимними видами спорта, прогулки на улице также будут способствовать нормализации питания и веса.

"Дети легче адаптируются к изменениям биоритмов. Гораздо важнее мотивация ребенка для возвращения после праздников к обучению. В этом большую роль будут играть родители и педагоги, которые должны заинтересовать ребенка, сформировать интерес к обучению, социализации и переключить его внимание с игр и развлечений к другим интеллектуальным нагрузкам", - напомнил врач.

Вместе с этим, длинные праздники часто приводят к нарушениям сна, а длительное лишение сна - чрезвычайно опасное состояние, предостерег Хомяков.

"Патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной системы. Жизнь в непривычном ритме в течение 10 дней, что мы можем отмечать в новогодние праздники, и затем возврат к привычному графику, у здоровых людей не приводят к болезненным состояниям и организм достаточно быстро восстанавливается. В других случаях требуется обращение к врачу", - рекомендовал эксперт.