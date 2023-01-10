https://news.day.az/medicine/1527084.html Врач предупредил об опасности популярного продукта
Врач предупредил об опасности популярного продукта
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист назвал мед главным источником ботулизма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Главный источник ботулизма для детей - мед", - заявил специалист. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил Мясников. Помимо этого, как отметил доктор, ботулотоксин может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах.
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