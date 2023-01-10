Врач предупредил об опасности популярного продукта

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист назвал мед главным источником ботулизма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Главный источник ботулизма для детей - мед", - заявил специалист. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил Мясников. Помимо этого, как отметил доктор, ботулотоксин может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах.