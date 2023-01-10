Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь

Имбирь принято употреблять как согревающую и защищающую от вирусных заболеваний специю, но не всем он пойдет на пользу, об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Зоя Боданова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Имбирь известен своими антибактериальными и противовирусными свойствами, его рекомендуют употреблять при гриппе и простуде. Корень имбиря защищает желудочно-кишечный тракт от размножения патологических бактерий, но злоупотреблять им не стоит.

"Имбирь противопоказан тем, у кого есть заболевания желчевыводящих путей, печени, слабый кишечник или рефлюксная болезнь, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Этот продукт содержит большое количество веществ, которые могут раздражать внутренние слизистые оболочки", - предупредила врач.

На голодный желудок не стоит есть имбирь даже абсолютно здоровым людям, он может провоцировать повышение кислотности и выделение желчи.