Назван витамин, недостаток которого ускоряет старение мозга

Низкий уровень витамина D связан с ускоренным старением мозга, выяснили ученые из Грайфсвальдского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дефицит витамина D связан с ухудшением памяти, проблемами с исполнительными функциями и общими когнитивными нарушениями.

Ученые использовали данные о 1865 участниках в возрасте от 20 до 82 лет, взятые из Исследования здоровья в Померании. Участники прошли МРТ мозга, по результатам которого был рассчитан возраст мозга, также они сдали кровь.

Результаты показали, что дефицит витамина D оказал значительное влияние на старение мозга. Повышенный уровень витамина D был связан с большим объемом серого вещества и общим объемом мозга. Эти закономерности наиболее значимы для пожилых людей и лиц мужского пола.

В будущем ученые проведут похожее исследование с несколькими измерениями уровня витамина D в крови для получения более точных результатов.