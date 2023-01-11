Гастроэнтеролог рассказала о пользе горького шоколада

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова рассказала, чем полезен и чем вреден горький шоколад, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В беседе с телеканалом "360" во вторник, 10 января, специалист указала на то, что самым вредным видом шоколада является молочный из-за содержания в нем большого количества сахара и молока. По словам Колесниковой, такой шоколад не несет никакой пользы для организма.

Она отметила, что в темном шоколаде содержится от 50% до 70% какао, настоящий горький - свыше 70%.

"Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70% какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на его состав. Первое, что там должно быть, это - какао-бобы: какао-порошок и какао-масло", - объяснила врач.

Специалист отметила, что в хорошем шоколаде содержится много флавоноидов, повышающих выработку эндорфинов и снижающих гормоны стресса. По словам Колесниковой, хороший шоколад может взбодрить лучше кофе и снизить кортизол в крови.

Врач предупредила, что горький шоколад, как и молочный, в больших количествах пагубно влияет на пищеварение, приводит к ожирению и вызывает привыкание.

Колесникова добавила, что суточная норма потребления шоколада для человека - 27 г - примерно четверть стандартной плитки.

Горький шоколад, по словам гастроэнтеролога, входит в топ продуктов, которые разрешены всем - даже людям с сахарным диабетом. Польза от него гарантирована, если употреблять его не чаще пары раз в неделю.