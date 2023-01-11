Биологи создали клетки-киборги для лечения и диагностики рака

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе создали клетки-киборги, объединив бактериальные клетки и синтетические материалы. Исследование опубликовано в журнале Advanced Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы создать клетки-киборги, ученые собрали синтетическую сеть из полимеров внутри клеток бактерии кишечной палочки. Сеть сделала их неспособными к делению. Клетки-киборги сохранили основные клеточные функции, но также стали более устойчивы к стрессовым факторам, смертельным для естественных клеток. Например, они выдерживали воздействие перекисью водорода в смертельных концентрациях в течение трех часов, щелочную среду и обработку антибиотиками.

Обычно, чтобы сделать клетки неспососбными к делению, применяют методы генетической инженерии, которые затрагивают другие аспекты жизни клеток. Разработка ученых позволяет ограничить деление клеток без вреда для других функций.

Эксперименты показали, что клетки-киборги можно модифицировать для проникновения в раковые клетки. Ученые также считают, что их возможно применить для решения экологических проблем, диагностики или лечения заболеваний, а также для коррекции нарушений кишечного микробиома.