Врач назвал причины возникновения кожного зуда

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал 11 января, о чем может сигнализировать кожный зуд, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он указал, что это может говорить о наличии проблем с печенью.

"Печень - это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд", - объяснил врач в беседе с телеканалом "Москва 24".

Также зуд может стать сигналом почечной недостаточности или даже наличия хронического гепатита, отметил Хухрев.

Кожный зуд может беспокоить и пожилых людей. По словам врача, это может быть проявлением сенильного (старческого) зуда. Чаще всего, его лечат с помощью антигистаминных или гормональных препаратов.