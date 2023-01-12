Врач рассказала о способе справиться с эмоциональным выгоранием

Эксперт центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), директор центра психологии вуза Иркям Ахметова рассказала газете "Известия", что планирование отдыха может помочь при эмоциональном выгорании, передает Day.Az.

"Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня", - сказала она.

По ее словам, в ситуации эмоционального выгорания могут помочь прогулки и легкая физическая активность. Также необходимо не допускать дефицита витаминов B и D. Ахметова отметила, что ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям.

"Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то таким образом появляются первые симптомы выгорания", - подчеркнула врач.

Она добавила, что длительность выгорания может быть разная - от недели до полутора лет.