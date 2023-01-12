Медики выяснили, как за шесть минут в день отсрочить начало болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Отаго выяснили, что шесть минут высокоинтенсивных упражнений могут продлить здоровье мозга и отсрочить начало нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в The Journal of Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее другие исследования показали, что белок BDNF (мозговой нейротрофический фактор) помогает мозгу формировать новые связи и способствует выживанию нейронов. Это, в свою очередь, способствует формированию и хранению воспоминаний, улучшает обучение и в целом повышает когнитивные способности животных. Фармацевтическое применение белка до сих пор остается невозможным, поэтому ученые рассмотрели нефармакологические подходы, которые могут повысить доступность BDNF: голодание и физическую активность.

В исследовании приняли участие 12 физически активных участников (шесть мужчин, шесть женщин в возрасте от 18 до 56 лет). Биологи изучили эффект от голодания в течение 20 часов, легких и длительных упражнений (езды на велосипеде в течение 90 минут), высокоинтенсивных коротких нагрузок (шесть минут энергичной езды на велосипеде) и сочетания голодания и активности.

Наиболее эффективным способом повышения уровня BDNF оказались высокоинтенсивные короткие нагрузки: после них уровень белка увеличился в четыре-пять раз, а после голодания или легких нагрузок - почти не изменился.

Причина этих различий еще не известна, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять задействованные механизмы. Возможно, этот эффект связан с переключением питания мозга с глюкозы на лактат, либо с увеличением количества тромбоцитов, в которых содержится большое количество BDNF. Концентрация тромбоцитов, циркулирующих в крови, больше зависит от физических упражнений, чем от голодания, и увеличивается на 20% при активности.

Ученые отметили, что наблюдаемые ими эффекты могут недорого и просто замедлить старение мозга.