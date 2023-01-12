Найдена первопричина появления сколиоза

Ученые из Университета Цинциннати обнаружили нарушение эмбрионального развития, которое приводит к искривлению позвоночника - сколиозу. Открытие может привести к разработке методов лечения сколиоза в будущем. Исследование опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснили авторы, у всех видов позвоночных животных позвоночник состоит из сегментированных позвоночных дисков. Во время внутриутробного развития диски "нарезаются" из сегментов эмбриона. Этот процесс привязан к "биологическим часам", то есть разрезание происходит в определенный момент развития.

Ученые выяснили, что нарушение работы генов, ответственных за эти биологические часы, может привести к тому, что "нарезание" сегментов произойдет неправильно, и структура позвоночника будет нарушена.

Открытие ученых позволит смоделировать внутриутробное развитие сколиоза у модельных организмов, у которых обычно этот процесс отсутствует, а в перспективе - найти препараты, которые скорректируют неправильное формирование позвоночника и врожденного сколиоза.