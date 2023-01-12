Перечислены особенности нового варианта коронавируса «кракен»

Симптомы "кракена" не отличаются от других подлиний омикрон-штамма коронавируса, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с "Лентой.ру" он перечислил особенности нового варианта коронавируса, передает Day.Az.

Особенности "кракена"

12 января стало известно, что в России впервые обнаружен новый вариант коронавируса "кракен". Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", - говорится в заявлении ведомства.

"Кракен" - это значительно новая подлиния внутри омикрон-штамма коронавирусной инфекции, сообщил врач.

"Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной. При этом новые подлинии лучше обходят сформированный ранее антиковидный иммунитет, но не отличаются значимо по патогенности и летальности", - заявил Крючков.

Клинические отличия "кракена"

Специалист отметил, что никаких клинических различий внутри омикрон-штамма коронавируса нет.

На индивидуальном уровне невозможно не то что отличить одну подлинию от другой, невозможно и разные линии коронавирусной инфекции отличить, отметил он.

"Более того, на клиническом уровне, если мы говорим о большинстве случаев среднетяжелого и легкого течения, невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа и риновирусной инфекции. То есть единственным методом для этого сейчас остается именно лабораторное исследование", - объяснил способ выявления "кракена" Крючков.

При этом иммунолог сообщил, что выявление подлинии штамма не влияет на оказание помощи заболевшему, а необходимо только для эпидемиологического мониторинга.