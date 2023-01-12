Ученые выяснили, как защитить младенцев от коронавируса без вакцинации

Ученые из Университета Флориды продемонстрировали дополнительные доказательства того, что грудное молоко женщин, вакцинированных против COVID-19, обеспечивает защиту младенцев, которым вакцинация не подходит из-за возраста. Исследование опубликовано в Journal of Perinatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. Ученые проанализировали грудное молоко женщин и образцы стула детей. В исследовании также измерялись и тестировались антитела, обнаруженные в плазме крови и грудном молоке матерей вскоре после вакцинации, а также через шесть месяцев.

Используя метод, называемый анализом нейтрализации, исследователи показали, что антитела, обнаруженные в стуле младенцев, обеспечивают защиту от вируса. Хотя вирус, вызывающий COVID-19, в основном поражает легкие, он также может проникать в кишечник, поэтому обнаружение там антител имеет большое значение, считают исследователи. Они также отметили, что антитела, поступающие с грудным молоком, могут образовывать защитное покрытие во рту и желудочно-кишечном тракте младенцев.

Ограничением исследования было небольшое количество участников. Также пока не известно, имеют ли младенцы, вскормленные молоком с антителами, меньший риск заражения. Ранее исследование 2021 года показало, что грудное молоко вакцинированных женщин содержит антитела против SARS-CoV-2. Но до сих не было известно, проникают ли эти антитела через желудочно-кишечный тракт ребенка и обеспечивают ли они защиту от вируса.