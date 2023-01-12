Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус оценил опасность нового субварианта омикрон-штамма "кракен".

В эфире телеканала ОСН он заявил, что выявленный вариант инфекции не представляет большей угрозы, чем другие штаммы COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По всему миру, где уже "кракен" существует, никаких увеличений летальности из-за вируса нет. Люди не болеют тяжелее, люди не погибают чаще от нового штамма, чем от стандартного омикрона", - отметил врач.

Иммунолог добавил, что в ближайшее время "кракен" будет доминирующим вариантом коронавируса на территории России.

"Бояться его надо не больше стандартного омикрона", - подчеркнул Продеус. При этом, по его словам, "кракен", как и другие штаммы коронавируса, по-прежнему представляет опасность для людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.