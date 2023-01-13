Врач развеял популярный миф о сердце

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" развеял популярный миф, связанный со здоровьем сердца. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор заявил, что витамины для сердца не снижают риск развития инфаркта. "Если вы хотите - пейте витамины для сердца. Но как раз кардиологи первыми начали наступление на синтетические витамины для применения у здоровых людей. Это было еще, наверное, 20 лет назад", - рассказал Мясников.

По его словам, в начале 2000-х годов учеными было проведено исследование, которое показало, что витамин Е не только не предотвращает развитие сердечных болезней, но и повышает риск смерти по разным причинам. "То есть те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его", - уточнил Мясников. После этого, как отметил доктор, ученые опровергли пользу других синтетических витаминов для сердца, в частности витамина А и селена.

Телеврач подчеркнул, что риск развития инфаркта снижают физические упражнения и правильное питание. Он добавил, что тем, кто хочет защитить себя от болезней сердца, также нужно постоянно контролировать уровень артериального давления, сахара и холестерина.