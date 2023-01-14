Какие люди имеют высокий риск пробуждения во время операции?

Ученые из Тринити-колледжа обнаружили структуры мозга, которые могут предсказать предрасположенность человека к случайному пробуждению во время наркоза. Исследование опубликовано в журнале Human Brain Mapping, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каждый четвертый пациент во время общей анестезии может видеть сновидения, а в очень редких случаях (0,05-0,2%) даже сохранять сознание. Ранее исследование показало, что в трети таких случаев операцию было невозможно закончить.

В новом исследовании приняли участие 17 здоровых людей, которым ввели пропофол, наиболее распространенный препарат для анестезии. Ученые сравнили реакцию мозга на звук во время бодрствования пациентов и в медикаментозном сне. Работа показала, что участники, которые были устойчивы к наркозу, имели фундаментальные отличия в функциях и структурах мозга: большой объем серого вещества в лобных областях и более сильную функциональную связь в лобно-теменных сетях мозга.

Результаты ученых могут означать, что людям с такими особенностями мозга требуются более высокие дозы пропофола по сравнению с людьми с более слабой связью и меньшим объемом серого вещества в лобно-теменных областях мозга.