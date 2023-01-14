В России начали разработку вакцины от «кракена»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма "кракен". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. Его слова в пятницу, 13 января, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собирать новый препарат, по словам эпидемиолога, начали в виде конструкции. "Она будет против вариантов с буквой Х - XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", - добавил Гинцбург.