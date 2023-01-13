Врач предупредила о слепоте из-за распространенных вредных привычек

Распространенные вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог, хирург, заместитель главного врача по поликлинике в "СМ-Клиника" Ана Дгебуадзе. О возможных причинах этого она рассказала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

С возрастом зрение становится хуже у большинства людей, но некоторые факторы могут ускорить этот процесс, утверждает офтальмолог. Неправильный образ жизни приводит к развитию катаракты.

Развитие катаракты могут ускорить вредные привычки: курение и частое употребление алкоголя. К появлению болезни может также привести употребление некоторых видов лекарств, например, стероидных препаратов, предупредил врач.

По словам Дгебуадзе, избавиться от катаракты и вернуть зрение можно с помощью бескровной операции - факоэмульсификации, которую проводят под местной анестезией. "Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу", - объяснила она.

Операцию необходимо делать вовремя, иначе катаракта уплотнится, и потребуется более сложная процедура. Также катаракта может привести к более серьезным и необратимым заболеваниям, таким как факогенная глаукома. Чтобы выявить возрастные изменения и вылечить их наиболее простым способом, врач рекомендовала людям старше 40 лет регулярно проверять зрение.