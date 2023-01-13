Названы полезные для глаз продукты

Диетолог Ирина Калинина перечислила продукты, полезные для здоровья глаз. В беседе с "Москвой 24" она посоветовала включить в рацион фисташки, петрушку и шпинат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Калининой, от заболеваний и возрастных изменений глаза защищают вещества-каротиноиды лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, которые не синтезируются в организме сами по себе.

"Лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также их много в зеленом горошке, фисташках, салате-латуке и тыкве", - рассказала она. С восполнением дефицита мезо-зеаксантина дело обстоит сложнее, однако определенное количество этого вещества содержится в мясе и коже форели, сардинах и лососе.

БАДы, продолжила Калинина, также можно использовать для восполнения дефицита лютеина и зеаксантина. Принимать такие добавки следует в течение года.

Специалист указала на то, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25 процентов. Тот же эффект будет, если добавлять в пищу другое растительное или сливочное масло. Количество каротиноидов также увеличивается при тепловой обработке продуктов, отметила она.