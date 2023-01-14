Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson сокращает производство своих вакцин от коронавируса, столкнувшись с падением спроса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

"Johnson & Johnson значительно сократила свои усилия по производству вакцин, поскольку столкнулась с падением спроса", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным издания, в октябре прошлого года компания подала в отношении компании Merck требование об арбитраже в связи с партнерством по вакцинам. Merck, в свою очередь, подала встречные требования.

Также, как отмечает газета, Johnson & Johnson до этого решила расторгнуть соглашения с другими помогавшими производить вакцину компаниями, в числе которых Catalent и Sanofi.