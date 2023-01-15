Ученые оценили эффективность дыхательных упражнений для борьбы со стрессом

Ученые подтвердили, что дыхательные упражнения помогают снизить стресс и улучшить психическое здоровье. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные, полученные в 12 рандомизированных контролируемых испытаниях (РКИ). Общее число участников составило 785 взрослых. Исследователи включили в анализ техники медленного и быстрого дыхания.

Авторы метаанализа выявили достоверную связь между дыхательными упражнениями и более низким уровнем стресса, тревоги и баллов депрессии по сравнению с контрольной группой, которая не делала упражнения. Менее эффективны они были для людей с имеющимися психическими и физическими проблемами. Эффективнее всего упражнения были, когда им обучали индвидуально, а не в группе. При этом не имело значения, было ли обучение очным или дистанционным.

Высокий профиль безопасности показало медленное дыхание. Ученые считают, что его можно назначать лицам, испытывающим высокий уровень стресса. Медленное дыхание в целом снижало стресс и тревожность, а быстрое - повышало стрессоустойчивость.

Авторы отметили, что хотя работа с дыханием является популярным терапевтическим подходом к смягчению стресса, необходимы дополнительные исследования, чтобы провести границу между разрекламированными техниками и техниками с доказанной эффективностью.