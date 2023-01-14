Ученые выяснили, как женщинам снизить риск развития деменции

Ученые из Университета Восточной Англии доказали, что заместительная гормональная терапия может помочь предотвратить деменцию, вызванную болезнью Альцгеймера, у женщин из группы риска. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's Research and Therapy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы изучилм данные 1178 женщин из 10 стран, участвующих в Европейской инициативе по предотвращению деменции при болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что использование гормональной терапии связано с лучшей памятью и большими объемами мозга (оценивались с помощью МРТ) среди носительниц гена APOE4, который повышает риск развити болезни Альцгеймера. Наилучший эффект наблюдался, когда заместительная терапия начиналась на ранней стадии менопаузы, во время перименопаузы.

Эффекты гормональной терапии, если они подтвердятся в клинических испытаниях, могут быть приравнены к омоложению мозга на несколько лет.

Как отметили авторы, около 25% женщин в Великобритании являются носительницами гена APOE4, а почти две трети пациентов с болезнью Альцгеймера - женщины. Это может быть связано с тем, что женщины живут дольше, а также на них сильнее влияет генетический фактор риска APOE4.