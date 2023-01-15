Кардиолог назвала лучшие крупы для здоровья сердца

Кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко назвала лучшие крупы для здоровья сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, специалист подчеркнула, что самые полезные для сердца крупы - нешлифованные в оболочке. По ее словам, в них содержатся максимум клетчатки, которая способствует усвоению питательных веществ и играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Павличенко добавила, что в процессе обработки зерна из него удаляются самые полезные вещества и остается только эндосперм, который лишен многих полезных свойств. Эндосперм - это основная часть зерна, его внутренний слой, который содержит углеводы, белок и небольшое количество витаминов и минералов.

По словам врача, главным источником витаминов в крупах является оболочка семян, в которой содержатся витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты. Она добавила, что употребление цельных зерен значительно снижает уровень общего холестерина, "плохого" холестерина, триглицеридов и инсулина.

Кардиолог подчеркнула, что самыми полезными крупами являются ячневая, булгур и киноа, овсяные хлопья длительного приготовления, а также зеленая гречка, нешлифованный бурый и дикий рис.