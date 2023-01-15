Нужно ли следить за "кракеном"?

Как говорить о новых вариантах коронавируса, мешают ли патогены друг другу распространяться, как быстро проходит постковидный синдром у переболевших в легкой форме - в еженедельном обзоре зарубежных СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, раз в несколько месяцев новая разновидность варианта "омикрон" - сейчас это XBB.1.5, или "кракен" - начинает вытеснять предшественников, лабораторные эксперименты показывают, что коронавирус еще легче, чем раньше, ускользает от антител, а эксперты рассуждают, что из-за этого может подняться новая волна заболеваемости (а может и не подняться). STAT рассуждает, есть ли от таких дискуссий польза и нужно ли обычным людям следить за новостями об эволюции SARS-CoV-2.

Специалисты, опрошенные STAT, сходятся в том, что COVID-19 по-прежнему остается проблемой и что за эволюцией коронавируса нужно следить и дальше. Но одни считают, что новые варианты следует обсуждать публично, а другие - что это только сбивает людей.

Разновидности "омикрона" сменяют друг друга, но рекомендации остаются прежними: вовремя прививаться, носить надежную маску в общественных местах, вести себя осмотрительно. Если появится вариант, который не просто ускользает от антител, но и преодолевает остальную защиту иммунной системы, то людям понадобится информация. Но после исходного "омикрона" ничего такого не случилось.

С другой стороны, люди неохотно ревакцинируются, а разговоры о новых вариантах могут кого-то переубедить. Также, узнав об эволюции SARS-CoV-2, люди поймут, как сложно устроены респираторные патогены и как трудно контролировать их распространение. Наконец, встревоженные избиратели способны повлиять на политиков, от которых зависит финансирование исследований и разработок новых вакцин и других необходимых вещей.

Правда, СМИ - и некоторые исследователи, от которых журналисты получают информацию, - часто сгущают краски. Из-за этого может показаться, что ситуация тревожнее, чем на самом деле (и вдобавок что прививки не так уж эффективны, хотя от тяжелых исходов они защищают все еще хорошо).

Следует понимать, что новые варианты будут возникать и дальше. Чтобы не исчезнуть, вирус должен заражать людей снова и снова, а для этого ему нужно ускользать от иммунной системы. Это подталкивает эволюцию. Но как специалистам лучше доносить эту информацию до обычных людей, теперь толком неясно.

Вирусы мешают друг другу распространяться?

В Северном полушарии одновременно распространяются SARS-CoV-2, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). Ученые пытаются понять, имеет ли место интерференция вирусов - когда патогены вынуждены конкурировать за хозяев. Об этом пишет Knowable Magazine.

Интерференция вирусов может возникнуть на разных уровнях: в отдельных клетках, особях или целых популяциях. В последнем случае вирусы приходят не одновременно, а сменяют друг друга. Что-то в этом роде случилось в 2009 году из-за пандемии свиного гриппа. Она началась весной, и осенью ожидался подъем заболеваемости. Но в некоторых странах Европы люди стали болеть только после того, как схлынула волна простуды, вызванная риновирусом. В свою очередь из-за гриппа позже обычного началась эпидемия простуды, которую вызывает RSV.

Механизмов интерференции может быть несколько. Если два вируса используют для проникновения в клетку одну и ту же молекулу, то первый способен оставить второй ни с чем. Внутри клетки вирусы могут конкурировать за ресурсы, необходимые для воспроизводства. Но лучше всего исследован третий механизм - тот, где задействованы защитные белки-интерфероны.

Интерфероны вырабатываются в клетках при обнаружении вируса и регулируют работу генов, нужных для того, чтобы устранить угрозу. Продукты этих генов мешают как вирусу, из-за которого поднята тревога, так и остальным (большинство вирусов умеет "глушить" интерфероновую систему, играют роль и другие факторы).

Лабораторные эксперименты показали, что интерференция некоторых вирусов действительно происходит. Впрочем, известны и случаи одновременного заражения людей несколькими патогенами. Кроме того, некоторые болезни, наоборот, делают людей уязвимыми: так, к гриппу часто присоединяется бактериальная инфекция.

В первые два года пандемии COVID-19 заболеваемость простудой, вызванной RSV, и гриппом резко снизилась. Вероятно, сначала сыграли роль ограничения, но во вторую зиму, по мнению некоторых ученых, вмешалась и интерференция. Сейчас идет третья зима с коронавирусом. У большинства выработался иммунитет, а защита против RSV и вирусов гриппа, напротив, ослабла. Возможно, поэтому в этот раз их удар получился сильным. О вкладе интерференции можно будет увереннее судить, когда сезон закончится и исследователи обработают данные.

Постковидный синдром после легкой болезни проходит за год

Крупное исследование в Израиле показало, что у тех, кому не требовалась госпитализация из-за COVID-19, симптомы болезни если и остаются, то, как правило, не дольше года. О работе рассказывает STAT.

Исследователи обработали медицинские данные 1,91 млн человек, которых тестировали на COVID-19 с марта 2020-го по октябрь 2021 года. Положительный результат получили 300 тыс. пациентов. В их записях искали 70 симптомов, которые встречаются при постковидном синдроме, и сравнивали с теми, кто не болел. Госпитализированные не учитывались, чтобы понять картину, характерную для большинства заразившихся, и исключить последствия интенсивной терапии.

В течение года у переболевших в легкой форме были повышенные риски потерять чувство вкуса и обоняние, испытать проблемы с концентрацией и памятью, дыханием, слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, перенести бактериальную инфекцию горла. К концу этого срока у них чаще выпадали волосы, особенно у женщин, были боли в груди, кашель, мышечные боли и отклонения в работе дыхательной системы. Но спустя год у большинства не было этих проблем.

У переболевших после вакцинации был ниже риск возникновения проблем с дыханием, но не всех остальных. Чаще всего осложнения были у людей в возрасте от 41 до 60 лет. У тех, кто старше 60 лет, через год часто оставалась одышка. У детей постковидный синдром бывал реже, чем у взрослых. Отличия между мужчинами и женщинами - незначительные.

Авторы работы подчеркнули, что за год оправились не все переболевшие. Далее исследователи собираются проверить, как изменились риски с появлением варианта "омикрон" и как сказываются повторные заражения.